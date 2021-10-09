مستشار الرئيس: احتمالية تطعيم الأطفال من سن 16 -18 عاما بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك احتمالية بتطعيم الأطفال من سن 16-18عاما، موضحًا أن الدولة سخرت كل الإمكانيات والطاقات لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات من مصادر متعددة، ولديها كميات كبيرة من جرعات لقاحات كورونا.

«تاج الدين»: لدينا أكثر من 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا

وأضاف «تاج الدين» خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة لديها أكثر من 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وهناك ما يقارب أو أكثر من 14 مليون مواطن حصلوا على جرعات كورونا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لعمليات التلقيح توفير الحماية.

مستشار الرئيس: التطعيم لا يعني التخلي عن الاحتياطات والإجراءات الاحترازية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن تطعيم الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس ينطبق على كل أنواع التعليم، من أجل حمايتهم من الإصابة بالعدوى ومنعهم من نقلها، مشددًا على أن التطعيم لا يعني التخلي عن الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، منوهًا بضرورة ارتداء الكمامة والاهتمام بالنظافة والتباعد الاجتماعي واستخدمات وسائل التطهير.

وتابع: «ثبت علميا أن التطعيمات تحد من انتشار الفيروس، كما أنها تقي من المضاعفات الخطيرة الناتجة عن الفيروس، والعالم كله يشهد انتشار الفيروس وهناك سلالات جديدة، ومصر في الموجة الرابعة تتيح لها كل الوسائل».

وأشار مستشار الرئيس إلى أن كل طلاب الجامعات سيحصلون على لقاحات كورونا: «بعض طلاب الجامعات سنهم أقل من 18 عامًا، وسنحاول إتاحة التطعيمات لهم»، مضيفا أنه حتى تلك اللحظة لم يجرى إجازة تطعيم طلاب المراحل قبل التعليمية بلقاحات كورونا محليًا أو عالميًا.