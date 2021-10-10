جمهور شيرين عبدالوهاب يحتفل بعيد ميلادها: دعمكوا ليا بيوقفني على رجلي

احتفل جمهور المطربة شيرين عبدالوهاب بعيد ميلادها، بإرسال الورود والتابلوهات التي تحمل صورها.

وشكرت شيرين جمهورها، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» قائلة: «ربنا يخليكوا ليا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكوا ودعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي».

وأضافت «كل سنة وأنتوا حبايبي وربنا ما يحرمني منكم أبدا وأيوة هما 39 وردة بس».

شيرين عبدالوهاب تحي حفل حياه كريمة

وأحيت شيرين عبدالوهاب، منتصف شهر يوليو الماضي، حفل «حياة كريمة»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعربت عن سعادتها البالغة بمشاركتها في هذا الحفل، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر» آنذاك، قائلة: «اتشرفت إني غنيت قدام سيادتك وشاركت في حدث عظيم إنشاء الله لأول مرة هيرفع عن ملايين من أهلنا المعاناة ويوصلهم لحياة كريمة يستحقوها، ربنا يخليك ويحفظك لمصر ولينا، وذكرك لربنا في كل خطابات سيادتك بجد حاجة من أجمل وأغلى ما أسمع وأكثر شئ بيطمنني على بلدي».

كما احتفلت شيرين بذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات الشهير «تويتر». ونشرت فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» وهي تغني النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وعلقت عليه قائلة: «‏ستظل ثورة يونيو ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب بكل طوائفه على قوى الشر، وأعاد هيبة الدولة بقيادة القائد المخلص عبدالفتاح السيسي، الذي غير شكل مصر وحقق أحلام المواطن وحافظ على هوية مصر.. كل سنة والمصريين بخير وتقدم وازدهار».