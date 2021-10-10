مصرع طفلين وإصابة والديهما وأشقائهما في انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج

لقي طفلان مصرعهما، فيما أصيب والدهما ووالدتهما وأشقاؤهما الثلاثة في انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة غرب سوهاج، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط، وتبين أن المتوفين والمصابين قادمون من الجيزة إلى موطنهم الأصلي بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد ورود بلاغا بانقلاب سيارة ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز مركز جهينه، فانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

تبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «ياسر. ر. ع» 43 سنة ويقيم الجيزة، قادماً من الجيزة تجاه فرشوط – قنا، موطنه الأصلي، أختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة كل من محمد ياسر، 15 سنة تلميذ، وربيع ياسر، 12 سنة تلميذ.

كما أصيب كل من قائد السيارة، بجرح متهتك باليد اليسري وتهتك بالأوتار، زوجته «إيمان. خ. ع» 40 سنة ربة منزل، بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وضياء ياسر، 11 سنة تلميذ، بجروح قطعية بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وخالد ياسر 7 سنوات تلميذ، بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأذن، وكرمة ياسر، البالغة من العمر عاما واحدا، بجرح بفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم «أنجال قائد السيارة»، وتم نقلهم لمستشفى الغنايم بأسيوط.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.