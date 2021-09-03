إصابة 12 شخصا في 3 حوادث طرق متفرقة في وادي النطرون بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالكيلو 125 باتجاه القاهرة، بطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بنطاق الضبعة التابعة لذات المركز.

والمصابون هم: محمد إبراهيم عبده أحمد، 26 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وسلمي سيد علي أحمد، 18سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وعلي سيد علي أحمد، 26 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبدالله أيمن ربيع، 16 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بحلوان.

وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية للمصابين، وحُرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.

حادث تصادم بين سيارتين

كما استقبل مستشفى وادي النطرون، اليوم، 5 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء في الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخر نقل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 97 بنطاق محافظة البحيرة.

ضحايا الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من محمد سيد أحمد، 63 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، محمود أحمد عبد العال، 42 سنة، سمية محمد سيد 33 سنة، باسم محمد سيد أحمد 29 سنة، نور الهدى محمد سيد أحمد، 22 سنة، جميعهم مصابون بجروح وكدمات بأنحاء في الجسم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي

كما شهد مركز وادي النطرون أيضًا حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالكيلو 45 الطريق الدولي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا باستقبال المستشفى 3 مصابين بجروح وكدمات وجارٍ عمل الإسعافات الأولية لهم.

مصابو الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من: مرتضي محمد عبدالرزاق، 40 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، السيد أحمد عبد اللطيف، 27 سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، طلعت إبراهيم علي 63 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بمحافظة الغربية، وتم عمل الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.