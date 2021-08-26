بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في 5 حوادث طرق متفرقة بمطروح

أصيب 11 مواطنا بإصابات متفرقة، بينهم 5 أطفال، إثر وقوع 5 حوادث طرق بنطاق محافظة مطروح، اليوم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحوادث، ونُقل المصابون إلى مستشفيات مطروح العام، والحمام المركزي، والضبعة المركزي، وقُدمت الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحوادث، وانتقلت الشرطة للمعاينة والوقوف على أسباب وملابسات وقوعها.

إصابة 6 مواطنين في انقلاب سيارتين في الضبعة

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، منذ قليل، 6 مصابين في حادثين، الأول انقلاب سيارة أمام قرية «تلال»، وهم جيهان حسن أبو دنيا، 65 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمة بالكتف الأيمن، ومحمد فوزي العلمي، 21 سنة، من القاهرة، مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالوجه والجسم، وجار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

أما الحادث الثاني فهو انقلاب سيارة بعد مدخل الضبعة بـ2 كيلومتر في اتجاه الإسكندرية، حيث أصيب 4 أشخاص، وهم روان محمد خلف، 14 سنة، من الكويت، مصابة باشتباه كسر بعظام الكتف الأيسر وكدمات بالصدر والرقبة، ويوسف هاني عمر، 13 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليسرى، وكدمة بالرأس والرقبة، وهنا هاني كراكرة، 15 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمة بالذراع اليمنى، وسماح عادل سعد، 39 سنة، من الجيزة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم وجار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة على طريق «العلمين - وادي النطرون»

واستقبل مستشفى الحمام المركزي مصابين اثنين في حادث انقلاب سيارة على طريق «وادي النطرون - العلمين»، وهما جانيس فيكتور صبري، 18 سنة، حاصلة على الثانوية العامة، مصابة بجرح قطعي في الساعد الأيمن وكدمات وسحجات، ولاما خالد سمير، 18 سنة، ثانوية عامة، مصابة بكدمات وسحجات وكدمات، ومقيمين بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، وجار استكمال الفحوصات الطبية وتقديم العلاج لهما.

انقلاب سيارة على كورنيش مرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام مصابا إثر وقوع حادث سير على طريق الكورنيش بمدينة مرسى مطروح، والمصاب هو كيرولس رأفت توفيق، 12 سنة، من القاهرة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه مصاب بكسر بالساق اليسرى.

كما استقبل مستشفى مطروح العام مصابين، إثر وقوع حادث سير سيارة أمام مديرية الصحة بمطروح، وهما أسماء عبدالله إبراهيم، 27 سنة، من قرية المثاني بالنجيلة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ «pc»، وكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وجروح وسحجات بالجسم والوجه، والحالة العامة سيئة، وعلي عبدالواحد علي، 4 شهور، مصاب بجروح وسحجات بالجسم والوجه والحالة العامة متوسطة.