مدارس «غبور التكنولوجية» تستقبل طلابها في أول أيام الدراسة

بدأت مدرسة غبور التكنولوجية التطبيقية باستقبال طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد2021، وسط التزام جميع الطلاب والمعلمين بالمدرسة بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

بدأت المدرسة أولى أيامها الدراسية، بتوزيع الطلاب على مجموعات بحسب «الفصول» وفقًا لترتيب الأبجدي للأسماء الطلاب والطالبات، ويحتوي كل فصل على 25 طالب وطالبة منعًا لكثافة الطلاب داخل الفصول، عقب الانتهاء من توزيع الطلاب تم إجراء الأنشطة الصباحية للطلاب.

كما قامت المدرسة بتوزيع معلمي الحصة الأولى أمام كل فصل وذلك لمصاحبة الطلاب ودخول إلى الفصول في المدرسة.

وانتهت المدرسة من جميع الاستعدادات المتعلقة بأعمال الصيانة، وإعداد الجداول وتوزيع المعلمين على الحصص المدرسية، وبالإضافة إلى تزين جدران المدرسة وتجهيز ملاعبها توزيع الطلاب على شكل مجموعات، وفقًا لترتيب الفصول على أرضية الملعب.

قال محمد سلواوي، مدير مدرسة غبور1، لـ«الوطن»، إن المدرسة لديها رؤية في تخريج جيل جديد من الشباب قادر على منافسة سوق العمل من خلال التخصصات المتخلفة التي توفرها المدرسة للطلاب، بالإضافة إلى تأهيل من خلال التجارب العملية وتوفير كوادر علمية تساعدهم على اكتساب الخبرات.

جدير بالذكر، أن مدة سنوات الدراسة بمدرسة غبور التكنولوجية التطبيقية 3 سنوات في تخصص صيانة السيارات «مركبات خفيفة، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات، صيانة السيارات»، وتتضمن مناهجها الدراسية، من العلوم الأساسية، العلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

يذكر أن أنطلق العام الدراسي اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، وسط تنفيذ إجراءات مشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، وللحفاظ على انتظام العام الدراسي الجديد، وسط تحديات وصعوبات فيروس كورونا.