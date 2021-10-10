بريطانيا ترفع عدد رحلاتها لشرم الشيخ والغردقة في أكتوبر

يستقبل مطار الغردقة، غدا الإثنين، أولى الرحلات الجوية الوافدة من بريطانيا بعد فترة انقطاع استمرت لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من العام الماضي، وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن شركات السياحة والطيران البريطانية قررت زيادة أعداد رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل إلى نحو 58 رحلة أسبوعيا، بواقع 34 رحلة للغردقة و24 رحلة لشرم الشيخ، موضحا أن تلك الرحلات قابلة للزيادة خلال الشهور المقبلة.

المنشآت الفندقية جاهزة لاستقبال السياح البريطانيين

وأضاف لـ«الوطن» أن كل المنشآت الفندقية بالمدن السياحية المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء جاهزة لاستقبال السياح البريطانيين فضلا عن جميع السياح الوافدين من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن الغرفة طالبت كل الفنادق بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية التي تمنع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن لجان وزارة السياحة تقوم بحملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيق تلك المنشآت لتلك الإجراءات مع ضوابط التشغيل المقررة، لافتا إلى أن الفنادق التي ستخالف تلك التعليمات سيتم توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق مع توقيع غرامة مالية فورية.

القطاع السياحي المصري يسير في الطريق الصحيح

وأوضح عاقل أن الـ3 أشهر الأخيرة ستشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف الدول، وذلك بعد إعلان كل من شركات السياحة بروسيا والمانيا وأوكرانيا فضلا عن العديد من دول أوروبا الشرقية مثل رومانيا زيادة أعداد رحلاتها خلال الشهور المقبلة جنبا إلى جنب مع زيادة أعداد الرحلات من بريطانيا، مشيرا إلى أن زيادة تلك الرحلات تؤكد على أن القطاع السياحي المصري يسير في الطريق الصحيح وفي سبيلها للتعافي من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.

وكان مطار شرم الشيخ قد استقبل، أمس، أولى الرحلات البريطانية بعد فترة انقطاع طويلة، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه في استقبال الطائرات من الدول التي تعود إليها بعد فترة انقطاع.