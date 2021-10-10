تفاصيل حصول المرأة المطلقة والأرملة على معاش أمها وأبيها

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، على أنه يحق لأبناء المتوفى صاحب المعاش أو المؤمن عليه، تقاضي معاشه من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، مشيرة إلى أن الابنة تستحق المعاش عن والدها ووالدتها دون حدود، بشرط ألا تكون متزوجة، جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كالتالي «هل من حق المرأة المطلقة أو الأرملة التقدم للحصول على معاش أمها أو أبيها؟».

إيقاف صرف معاش الابنة إذا كان دخلها أكثر من المعاش

وأوضحت الهيئة على موقعها الرسمي، أنه إذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من الدخل من العمل فتستحق الفرق بينهما، أما إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم إيقاف الصرف.

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات.

تقسيم المعاش على المستفيدين

وأوضحت الهيئة أنه يتم تقسيم المعاش كالتالي على المستحقين:

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإنه في حالة قطع معاش الابنة، فإنه يتم صرف منحة عند قطع المعاش للزواج بقيمة المعاش المستحق لمدة عام بحد أدنى خمسمائة جنيه، مع تقديم المستندات التالية:

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم 8 المرفق هنا.