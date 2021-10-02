شروط رفع أوراق حجز «سكن لكل المصريين 2» إلكترونيا قبل نهاية المهلة

5 خطوات أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ كي يتمكن من خلالها العملاء المتقدمين لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، الذين اشتروا كراسة الشروط، وسددوا مقدم جدية الحجز، من رفع بيانات الحجز إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذين لم يتمكنوا من رفع البيانات على الموقع الإلكتروني، خلال المدة المحددة.

لذا قرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 4 أكتوبر المقبل، وذلك فقط للمواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، شروط رفع أوراق حجز «سكن لكل المصريين 2» إلكترونيا، وخطوات رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين2» إلكترونيا، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» إلكترونيا

1- يشتري الراغب في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، كراسة الشروط التي يُجرى طرحها داخل مكاتب البريد المميكنة على مستوى المحافظات، وذلك عقب الإعلان عن طرح الوحدات السكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- يدفع المتقدم المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

3- يزور المتقدم البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنـا.

4- يقوم المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بإنشاء حساب بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق عن طريق الضغط على زر «تسجيل» أعلى الصفحة.

5- ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يجري إرساله برسالة نصية.

شروط رفع أوراق حجز «سكن لكل المصريين 2» إلكترونيا

يعد المد استجابة لرغبات المواطنين، الذين تقدموا لشراء كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 2، وسددوا مقدمات الحجز، ولم يتمكنوا من رفع مستندات الحجز إلكترونيا، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.