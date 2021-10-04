اليوم آخر فرصة لحاجزي «سكن لكل المصريين 2» لرفع مستندات الحجز إلكترونيا

تعد شقق سكن لكل المصريين 2، أولى المشروعات السكنية المستفيدة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، خاصة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق في المدن الجديدة.

واستجابة لرغبة المواطنين، ولتسهيل عملية الحجز بالنسبة لهم، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مدّ فترة رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى اليوم 4 أكتوبر، للمواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين «2».

وأكد الصندوق انتهاء مهلة رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط، وسددوا مقدم جدية الحجز، اليوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر الجاري.

رابط الحجز على الموقع الإلكتروني

ويمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط، لرفع مستندات حجز شقق "سكن لكل المصريين 2" خلال اليوم.

خطوات رفع المستندات إلكترونيا

أولا يقوم الراغب في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، بشراء كراسة الشروط التي يُجرى طرحها داخل مكاتب البريد المميكنة على مستوى المحافظات، وذلك عقب الإعلان عن طرح الوحدات السكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم يقوم المتقدم بدفع المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

إنشاء حساب بالموقع الإلكتروني

الدخول على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن ثم يقوم المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بإنشاء حساب بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق عن طريق الضغط على زر «تسجيل» أعلى الصفحة.

ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يجرى إرساله برسالة نصية، ثم الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية، وقيام المتقدم للحجز بمليء بيانات الطلب.

بعد ذلك يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة، وأخيرا بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»، وبذلك تجرى عملية تقديم الطلب.