موعد تقديم تظلمات شقق «سكن لكل المصريين 2»، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث «جوجل» في مصر، خلال هذه الأيام، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح، عن نتيجة الفرز والاستعلام، وموعد تقديم تظلمات شقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ، وذلك تزامنا مع انتهاء مهلة الحجز وتسجيل البيانات إلكترونيا على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

موعد تقديم تظلمات شقق «سكن لكل المصريين 2»

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتاح تقديم التظلمات لأي إعلان، عقب الانتهاء من عمليتي الفرز والاستعلام، وإعلان أسماء الفائزين والمنطبق عليهم الشروط.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خطوات تقديم طلب تظلم، لحاجزي شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، وتستعرض «الوطن» خطوات تقديم طلب التظلم.

خطوات تقديم تظلمات شقق «سكن لكل المصريين 2»

1- يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز.

2- ثم تقديم التظلم من خلال زيارة الرابط الإلكتروني، بالضغط هنا.

3- يقوم المتقدم باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم.

4- ثم الضغط على كلمة إرسال.

5- وبعد ذلك سيقوم الصندوق بدراسة التظلم ومراجعة المستندات والبيانات المطلوبة.

ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بنشر نتيجة التظلم، بعد غلق باب التظلم بنحو شهر.

حالات قبول التظلم

يسمح للمتقدمين بعمل التظلمات في حال استيفاء أو استكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم.

حالات رفض التظلم

لا يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط، بسبب تجاوز السن وتجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وفقًا لشروط الإعلان المُعلن عنها مسبقًا.

أما في حالة عدم رغبة العميل المتقدم للحجز في تقديم طلب التظلم، يمكنه في هذه الحالة، سحب مقدم الحجز الخاص بالإعلان من أي مكتب بريد مميكن، والذي سدده عند التقدم لحجز وحدة سكنية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».