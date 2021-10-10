طالب كفيف يشكو «ألسن عين شمس»: سقطوني.. والكلية: درجاته ضعيفة

استحدثت وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، منصات تعليمية عبر شبكة الإنترنت، لمساعدة الطلاب على تحصيل دروسهم أثناء أزمة كورونا، واضطرار الحكومة إلى تحويل الدراسة من المدرسة إلى المنزل، تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، وحمايتهم من خطر الأمراض المعدية، لكن النظام الجديد الذي استحدثته وزارة التعليم العالي، لكن يكن كافيا للطالب محمد جمعة، المقيّد بالفرقة الثالثة بكلية الألسن جامعة عين شمس، لإتمام دراسته على النحو الذي يوصله للنجاح بحسب قوله.

الطالب: أساتذة الكلية تعنتوا ضدي

«سقطت في 4 مواد».. بهذه الجملة بدأ الطالب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة (كفيف) حديثه لـ«الوطن»، قائلا: «أساتذة الكلية تعنّتوا ضدي، الموضوع بدأ السنة اللي فاتت بسبب أزمة كورونا، ولجوء الوزارة للمنصات التعليمية، اللي مكانتش مؤهلة للتعامل مع الطلاب أصحاب الإعاقة البصرية، لشرح المناهج الدراسية».

تقديرات الأعوام السابقة للطالب في كليته كانت جيدة، يقول: «في الفرقة الأولى كان تقديري جيد، وفي الفرقة التانية كان تقديري جيد مرتفع»، مرجعا سبب رسوبه إلى المنصات التعليمية التي عجز عن استخدامها، إضافة إلى ما وصفه بـ«تعنت الأساتذة».

جمعة: وزير التعليم العالي أبلغني بالتواصل مع عميدة الكلية وحل المشكلة

ذهب الطالب بشكواه إلى عميدة الكلية، لكنها بحسب حديث «جمعة» قالت له «انت بتدلع»: «زعلت اني اتكلمت مع عميدة الكلية، في بعض الأساتذة كانوا متعنتين ضدي وسقطوني في 3 مواد في الترم الأول ومادة في التاني».

قدّم «جمعة» شكواه لأكثر من جهة، بينها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يضيف الطالب: «الوزير قالي هيكلم العميدة ويخلص معاها الموضوع وهتنقل للفرقة الرابعة».

ناصر: الكلية تدعم جميع الطلاب ولم تتعنت ضد أحد

«الوطن» تواصلت مع الدكتور محمد ناصر، وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، وعرضت عليه شكوى الطالب، والذي أكد من جانبه، أنّ الكلية والأساتذة لم يتعنتوا ضد أي طالب في أي شيء، وأنّ الكلية تدعم وتذلل العقبات أمام الطلاب، كما وفرت جميع الإمكانيات لمساعدة الطلاب أثناء جائحة كورونا، وما تبعه من تفعيل قرار «التعليم عن بعد».

وأوضح وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، أنّ «جمعة» رسب في مواد التخصص: «جاب 3 درجات من أصل 32 في مادة التخصص الإيطالي، ودرجات التخصص ضعيفة».