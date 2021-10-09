محامي طبيب «اسجد لكلبي»: واثق من حصول موكلي على البراءة في الاستئناف

أعلن هشام حمودة، محامي الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، المتهم بارتكاب الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«اسجد لكلبي»، عن تقدمه باستئناف على الحكم بمعاقبة المحكمة الاقتصادية موكله، واثنين آخرين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم في واقعة «اسجد لكلبي»، على خلفية اتهامهم بالتنمر على الممرض عادل سالم، ومطالبته بـ«نط الحبل» عدة مرات متكررة والسجود لكلب وإلقاء التحية له.

وقال المحامي، إنه تقدم باستئناف على الحكم، وجرى تحديد جلسة له في 18 أكتوبر المقبل، مؤكدا ثقته في براءة موكله.

في انتظار الحكم النهائي

وأضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي: «نحن في انتظار الحكم النهائي، وصدر حكم اليوم بإدانته بسبب واقعة التنمر والسلاح الأبيض، وحصل على براءة في باقي التهم التي نُسبت إليه بشأن النشر والبث والسب والقذف».

وتابع محامي الطبيب عمرو خيري: «في الاستئناف لدينا أمل كبير في أن نحصل على البراءة، وأنا أثق تماما في براءة موكلي، لأن هناك عدة اعتبارات سنثيرها أمام محكمة الاستئناف».

سنشرح الأركان القانونية للواقعة

وأوضح هشام حمودة: «عندما نحصل على البراءة، سنشرح الأركان القانونية لما حدث، لأن الرأي العام مهتم بهذه القصة، ما كان له انعكاس سلبي على الواقعة».

وقررت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، حجز جلسة المتهمين، لهذا اليوم؛ من أجل النطق بالحكم على المتهمين الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين من مساعديه.