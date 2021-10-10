تجديد حبس نجار ضرب زوجته بـ«شاكوش» في شارع بالشرقية.. 25 غرزة بالرأس

جددت نيابة مركز الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس نجار مسلح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب باستخدام مطرقة، أثناء سيرها بالشارع في قرية كفر «أولاد أبو وافي»، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

أمن الشرقية يتلقى إخطارًا بالواقعة

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي «نجوي إ.م»، ومقيمة بقرية كفر أولاد أبو وافي التابعة لمركز الزقازيق، مصابة بجروح قطعية بالرأس، واتهمت زوجها «محمد.ق.ح»، نجار مسلح، بالتعدي عليها بالضرب في رأسها، مستخدمًا مطرقة «شاكوش»، وخضعت على إثر ذلك للعلاج بـ25 غرزة بالمستشفي، وتم إبلاغ مركز شرطة الزقازيق للتحري عن صحة الواقعة.

المباحث تتحرى عن الواقعة

وانتقل ضباط مباحث مركز الزقازيق، برئاسة المقدم محمد صدقي رئيس مباحث المركز على الفور للتحري عن الواقعة، وتبين أن المتهم دائم التعدي علي زوجته، وبينهما خلافات دائمة، وأن الزوجة تركت منزل زوجها منذ نحو عام وانتقلت لمنزل أسرتها، ويوم حدوث الواقعة خرجت الزوجة من منزل أسرتها لشراء بعض احتياجات المنزل من السوق، وأثناء ذلك شاهدها الزوج المتهم وهو ذاهب إلى عمله وكان يحمل في يده المطرقة، فتعدى عليها بالضرب فوق رأسها، وحاول بعض الأهالى الإمساك به إلا أنه فر هربًا.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 39519 جنح المركز، وألقت الأجهزة الأمنية القض عليه، وأُخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وجددت حبسه 15 يومًا.