حظك اليوم برج الحمل الإثنين 11-10-2021 مهنيا وعاطفيا

القيادة والشخصية القوية أبرز صفات مولود برج الحمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولزيادة معلوماتك واكتشاف نفسك من جديد.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تناغم القمر مع المشتري يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الآخرين.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.