حظك اليوم برج الثور الإثنين 11-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الثقة في الآخرين وتقديم حسن النية تجاههم، أحد أبرز صفات مولودة برج الثور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار جرأة في المعاملات المادية ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على زيادة دخلك وتنمية أعمالك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بمن تحب.. تتمتع بطاقة عاطفية ويقظة ذهنية ويساعدك ذلك على تحقيق تواصل أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.