موعد وأسعار تذاكر مهرجان القاهرة الدولي للجاز

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للجاز بنسخته الثالثة عشر، بمشاركة 13 دولة، والذي يستمر على مدار 9 أيام بداية من الخميس 28 أكتوبر الجاري وحتى 6 نوفمبر المقبل.

واستمراراً لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نستعرض تفاصيل الدورة الثالثة عشر من مهرجان القاهرة الدولي للجاز:

أبرز المشاركين في المهرجان

من المقرر أن يظهر بالمهرجان 20 فرقة موسيقية و95 فنان موسيقي من 13 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، النمسا، البرتغال وهولندا بجانب السودان، لكسمبورج، سويسرا، المجر، بلغاريا والدانمارك ومصر.

أسعار تذاكر الحضور لم تعلن بعد

ولم تعلن حتى الآن أسعار تذاكر الحضور، والتي من المنتظر الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

ويذكر أن أسعار حضور عروض المهرجان الأعوام السابقة تراوحت بين 200 و250 جنيها.

وفي مركز التحرير الثقافي بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، تقام فعاليات النسخة الجديدة من المهرجان إلى جانب مساحات إضافية للعروض بالتعاون مع قسم الموسيقى بالجامعة الأمريكية ومركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية ومعهد جوته وكايرو جاز كلوب ورووم آرت سبيس وميوزيك هب والمعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار»، وذلك لإعطاء مساحة مختلفة للجمهور من مختلف الأماكن والفئات العمرية والأذواق الموسيقية للارتواء بفعاليات المهرجان.

مسرح قاعة إيوارت يشهد حفل الافتتاح والختام

وتنطلق فاعليات مهرجان القاهرة الدولي بحفل للفنانة نهى فكري مع فرقتها الرباعية، وذلك 28 أكتوبر الجاري على مسرح قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي.

ويسدل ستار المهرجان بحفل الفنان السوداني الكبير طارق الحاوي، أحد رواد موسيقى الچاز والبلوز في السودان، ويقدم عرضاً مشتركاً مع مجموعة من الموسيقيين المصريين، وهم: المطرب أدهم رشدي وعازف الدرامز جمال فهيم، مع عازفي الجيتار شريف واطسن وآلان عويجان من لبنان.

عروض موسيقية على هامش المهرجان

وعلى هامش المهرجان، تقدم عروض موسيقية ومعارض للصور الفوتوغرافية، تتناول تاريخ موسيقى الجاز، بالإضافة لمحاضرة خاصة عن تاريخ موسيقى الجاز في الدبلوماسية الدولية يقدمها جيمس كيترير عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، حيث تشهد النسخة الحالية عودة التعاون الثقافي بين المهرجان والولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ يستضيف لأول مرة ثلاث فرق موسيقية أمريكية هي: ICX Jazz Ensemble ومجموعة AJOYO بجانب الفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية أيمن فانوس والذي تشاركه عازفة التشيلو الأمريكية الشهيرة Frances-Marie Uitti.