استقلال الطلاب للحافلات الحكومية مجانًا بشمال سيناء.. و50% تخفيضا للمعلمين

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، عن تخصيص الحافلات التي تسلمتها المحافظة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لصالح العملية التعليمية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى استخدام الطلاب لتلك الحافلات بالمجان، وتخفيض تعريفة الركوب للمدرسين بنسبة 50% من التعريفة الرسمية.

وكان محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء يسري عبد الله سالم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تفقدوا، اليوم الأحد، عددًا من مدارس إدارة العريش التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

فتح جناح جديد بمدرسة 25 يناير

وفي إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، افتتح المحافظ، الجناح الجديد في مدرسة 25 يناير بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويضم فصول دراسية وقاعات أنشطة ومكاتب إدارية، كما افتتح المحافظ مدرسة الشهيد محمد الزملوط بالعريش، بتكلفة 10.5 مليون جنيه، وتحتوي على 28 فصلًا دراسيًا، وقاعات للأنشطة ومعمل ومكاتب إدارية ومسرح.

وقال «شوشة»، خلال جولته، إن الدراسة انتظمت في جميع مدارس المحافظة، والبالغ عددها 449 مدرسة مقيد بها 110 آلاف 165 طالب، ويعمل بها نحو 9000 معلم في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة.

تخصيص الحصة الأولى للحديث عن نصر أكتوبر

وأكد أهمية نصر السادس من أكتوبر المجيد، وأن تكون كلمة الصباح والحصة الأولى في جميع المدارس عن هذه المناسبة، مقدمًا التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء.

وأصدر المحافظ، تعليمات لمسؤولي التعليم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، كما شدد على الانضباط خلال الدراسة في مختلف الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، معلنًا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.