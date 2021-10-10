إدريس: مصر تضم العديد من المناطق الجاذبة لسياحة الأثرياء

قال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن مصر في احتياج شديد لتنشيط نمط سياحة الرفاهية والتي تخاطب السياح ذوو الإنفاق والقوى الشرائية العالية، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الموسم السياحي الحالي شهد إقبالا كبيرا من قبل السائحين الأثرياء، حيث اتجهوا لزيارة المناطق السياحية الراقية والتي تحتفظ بمستوياتها المتميزة في الخدمات السياحية مثل الساحل الشمالي، لافتا إلى أهمية التوسع في هذا النمط السياحي الهام الذي يحظى في جميع الدول السياحية باهتمام غير عادي، موضحا أن السائحين الأثرياء يقصدون هذه المقاصد لكونها تحقق الرغبة في الاستمتاع بإجازاتهم وعطلاتهم سواءً فرادي أو بصحبة عائلاتهم.

الساحل الشمالي لا يقل عن باريس ومونت كارلو

وأشار إلى أن المقاصد السياحية المصرية تمتلك العديد من المنتجعات الفندقية الراقية التي تخضع لهذا النمط السياحي والتي تضاهي المنتجعات الراقية في باريس ونيس ومونت كارلو، ومدللاً بما شهدته منطقة الساحل الشمالي من إقبال كبير من قبل رجال الأعمال والأثرياء العرب لهذه الفنادق لما تحققه لهم من متعة؛ واستضافات فاخرة ومستوى عال من الخدمات والإقامة والمذاق المختلف في الطعام والشراب.

البعد عن سياسة حرق الأسعار

ودعا إدريس، الفنادق والمنتجعات والشركات السياحية المصرية إلى ضرورة عدم بيع البرنامج السياحي لمصر بأسعر رخيصة تحت وطأة بأنها خطف الزبائن، مع ضرورة الابتعاد عن سياسة حرق الأسعار والبخس بالمنتج السياحي المصري والعودة إلى القواعد السياحية العالمية التي تحقق عوائد عالية حال تقديم الفنادق لمستوى خدمة مميز، وليس التنازل عن الجودة مقابل تحقيق عدة دولارات قليلة.

يشار إلى أن السياحة الفاخرة أو سياحة الرفاهية تهتم بتقديم خدمات ومنتجات متفوقة ومرتفعة التكلفة والسعر بطريقة مريحة وجذابة، حيث يتم تقديم الأفضل سياحيًا على كل المستويات، من الخدمة الإيجابية والمحترفة، والاستضافة الفخمة، والمأكولات الشهية.