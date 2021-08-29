«شركات السياحة»: توجه بتنشيط القطاع إلكترونيًا بجانب الطرق التقليدية

قال محمد فاروق، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة والآثار لديها توجهات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للتنشيط الإلكتروني، موضحًا أن جميع التطورات التي تحدث على أرض الواقع في جميع المدن يجرى نقلها على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الطرق التقليدية، وذلك خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، على شاشة «الحدث اليوم».

غرفة السياحة: التعامل بالوسائل الإلكترونية تضعنا على الخريطة

وأضاف «فاروق»، أن التعامل مع الوسائل الإلكترونية في الترويج للسياحة أمر جيد، خاصة وأن مصر لديها كل يوم شيء جديد وتطوير في كل الأماكن في مصر، مؤكدًا أنه بسبب التطوير الذي يحدث في كل الأماكن هناك مادة كبيرة متوفرة يمكن استخدامها في الترويج، وهذا الأمر يضعنا على الخريطة السياحية، بالإضافة إلى العودة التدريجية للسياحة العالمية.

عميد آثار القاهرة سابقًا: الإسكندرية كانت عاصمة مصر لمدة 1000 عام

فيما قال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة سابقًا، إن الفسطاط هي أول عاصمة عربية إسلامية في مصر وأفريقيا، وأول من أنشأها هو عمرو بن العاص، وذلك عقب فتح مصر، والشائع أن فتح مصر كان 20 أو 21 هجريًا، ولكن استكمال الفتح كان 25 هجريًا، مؤكدًا أن منطقة الفسطاط هي منفذ طبيعي لمصر، وهي منطقة محمية من الشرق بجبل المقطم ومن الغرب بنهر النيل.

واوضح «حمزة»، خلال حواره في نفس البرنامج، أن عاصمة مصر قبل الفتح العربي الإسلامي لمصر كانت الإسكندرية، التي بناها الاسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد، كاشفًا أن الإسكندرية ظلت عاصمة مصر لمدة 1000 سنة وكانت مقسمة لخمسة أحياء.