«شركات السياحة»: توجه بتنشيط القطاع إلكترونيًا بجانب الطرق التقليدية
كتب:
محمود البدوي
10:11 م | الأحد 29 أغسطس 2021
محمد فاروق.. عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة
قال محمد فاروق، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة والآثار لديها توجهات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للتنشيط الإلكتروني، موضحًا أن جميع التطورات التي تحدث على أرض الواقع في جميع المدن يجرى نقلها على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الطرق التقليدية، وذلك خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، على شاشة «الحدث اليوم».
غرفة السياحة: التعامل بالوسائل الإلكترونية تضعنا على الخريطة
وأضاف «فاروق»، أن التعامل مع الوسائل الإلكترونية في الترويج للسياحة أمر جيد، خاصة وأن مصر لديها كل يوم شيء جديد وتطوير في كل الأماكن في مصر، مؤكدًا أنه بسبب التطوير الذي يحدث في كل الأماكن هناك مادة كبيرة متوفرة يمكن استخدامها في الترويج، وهذا الأمر يضعنا على الخريطة السياحية، بالإضافة إلى العودة التدريجية للسياحة العالمية.
عميد آثار القاهرة سابقًا: الإسكندرية كانت عاصمة مصر لمدة 1000 عام
فيما قال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة سابقًا، إن الفسطاط هي أول عاصمة عربية إسلامية في مصر وأفريقيا، وأول من أنشأها هو عمرو بن العاص، وذلك عقب فتح مصر، والشائع أن فتح مصر كان 20 أو 21 هجريًا، ولكن استكمال الفتح كان 25 هجريًا، مؤكدًا أن منطقة الفسطاط هي منفذ طبيعي لمصر، وهي منطقة محمية من الشرق بجبل المقطم ومن الغرب بنهر النيل.
واوضح «حمزة»، خلال حواره في نفس البرنامج، أن عاصمة مصر قبل الفتح العربي الإسلامي لمصر كانت الإسكندرية، التي بناها الاسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد، كاشفًا أن الإسكندرية ظلت عاصمة مصر لمدة 1000 سنة وكانت مقسمة لخمسة أحياء.