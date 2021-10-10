محافظ شمال سيناء يشدد على تلقي التطعيم لجميع العاملين بالتعليم

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على استمرار تطعيم العاملين في التربية والتعليم على مستوى المحافظة بلقاح فيروس كورونا، لافتا إلى تقسيم العاملين بالتربية والتعليم إلى 3 فئات، وهم الفئات التي تتعامل مباشرة مع الطالب مثل المعلمين والإداريين والعاملين بالمدارس والفئة الثانية الهيئات الإشرافية مثل الموجهين والعاملين بالإدارات التعليمية والفئة الثالثة الإداريين العاملين بالمديرية.

المحافظ: بعد الانتهاء من تطعيم المدرسين سوف يتم تطعيم طلاب الثانوية

وأشار المحافظ إلى أنه فور انتهاء تطعم العاملين بالتربية والتعليم بلقاح كورونا، سيتم البدء في تطعيم طلبة الصف الثالث الثانوي العام، يلي ذلك تطعيم طلبة الصف الثاني الثانوي العام.

بدوره قدم اللواء يسري عبدالله سالم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن سيناء قطعة غالية من أرض مصر، وأنها تشهد طفرة كبيرة في المشروعات التعليمية والمدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة.

رافق المحافظ خلال جولته على المدارس كلا من المهندس غريب حسن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، والمهندس أحمد سالم، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء السابق، وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وحنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية وعدد من القيادات التعليمية.