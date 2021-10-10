طلاب مدرستي التربية الفكرية والصم بجنوب سيناء يتسلمون «زي وحقيبة»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن مستويات التعليم بالمحافظة مرتفعة، وهناك متفوقون كثر من أبناء المحافظة، موضحا توفير أكثر من 100 منحة في الجامعات المختلفة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، وتعهد المحافظ باستمرار المنح الدراسية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

وقال إنه جرى تكريم المتفوقين من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسي، وكذلك تكريم مديري المدارس والمعلمين ممن ساهموا في النهوض بالعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ حفل مدرسة التربية الفكرية ببدء العام الدراسي الجديد بطور سيناء، بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث مدير إنارة طور سيناء التعليمية.

زي وشنطة مدرسية لطلاب مدرستي التربية الفكرية والصم

وأوضح المحافظ، أنه كل عام يقوم بتوزيع ملابس وشنط مدرسية علي طلاب المدرسة الفكرية، وطلاب مدرسة الصم، كما يحضر حفلي بداية وختام العام الدراسي، لافتا إلى توفير 16 فرص عمل لطلاب التربية الفكرية هذا العام للعمل في وظائف تناسبهم.

وأشاد اللواء خالد فودة بالمجهود الذي يقوم به معلمو ومعلمات مدارس التربية الفكرية والصم، وقال إن أولياء الأمور يشاركون أبنائهم كل الفعاليات التي تجري في المدرسة.

واهدي المحافظ بعض الهدايا العينية لإنارة المدرسة لما تقدمه من تقدم في مستوي تعليم الطلاب.

وتعهد المحافظ بالتوسع في إنشاء فصول تعليمية ومدارس للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وقال إنه جري فتح فصل في مدينة نويبع لضعاف السمع.

وقالت وسام عبد الفتاح مدير مدرسة التربية الفكرية إن إجمالي الطلاب والطالبات بالمدرسة 64، وطلاب مدرسة الصم 23 طالب وطالبة.

انتظام 45 ألف طالب في مدارس جنوب سيناء

من جانبه، قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب في مدارس جنوب سيناء وصل إلى 45 ألف طالب وطالبة، موزعين على 356 مدرسة على مستوي المحافظة، موضحا أن عدد مدارس رياض الاطفال 52 مدرسة بإجمالي 4590 طفلا.