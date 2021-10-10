في عيد ميلاده.. أبرز تصريحات محمد منير المثيرة للجدل: زملكاوي وبدعي لتشجيع الأهلي

صنع لنفسه لونًا مختلفًا من الغناء؛ فهو صاحب صوت مميز ومتفرد يعلق بالأذهان بمجرد سماعه للمرة الأولى، وأصبح محطة هامة في تاريخ الفن على مدى نصف قرن من الزمن؛ إنه الفنان محمد منير الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم.

بدأ الفنان محمد منير، مشواره الفني بعد انتهاء دراسته في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وقدم أول ألبوماته الغنائية، والذي يحمل اسم «بنتولد»، عام 1978.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز تصريحات محمد منير:

قال محمد منير خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة «سي بي سي»، والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، إنه ظل يكافح قرابة الـ 42 عاماً، وواجهته الكثير من الصعوبات، وكانت حياته مضطربة فتارة ينجح والأخرى يفشل، متابعا: «يجب أن يدق الفشل بابنا، حتى نشعر بقيمة النجاح، وعندما أشعر بالنجاح أعرف الاستمرارية وأجد المستقبل».

وأكد منير أنه عندما بدأ مشواره الغنائي كان عدد جمهوره نحو 500 شخص معظمهم من عائلته وأصدقائه وأسرهم، مشيرا إلى أنه مشواره كله معاناة، موجها رسالة للأجيال القادمة بعدم الاستعجال في بدايتها.

وأشار إلى أنه عندما وصل محطة رمسيس قادما من أسوان، شعر أنه سوف يكون شخصًا له أهمية وشأن كبير في هذا الوطن؛ سواء في الغناء أو التمثيل.

وأوضح منير خلال تصريحات سابقة له، أن أغنية «مهموم»، والتي قدمها عام 2019، كانت رسالة للمجتمع، وذلك بعد ملاحظته أن الشعب المصري أصبح مهموماً دون أن يبحث عن إجابة للحالة التي يمر بها، نافياً أن يكون للأغنية أي بعد اقتصادي، متابعاً: «أنا أول المهمومين من الشعب المصري، ولكن مهموم بوطني، وليس بشيء شخصي».

محمد منير يوضح سبب تسمية ألبوم «وطن»

وعن سبب تسمية ألبومه «وطن»، والذي طرحه على قناته الرسمية على منصة «يوتيوب»، 2019، قال إنه يعتبر هذا الألبوم امتدادا لمشروعه الغنائي للوطن، حيث سبقه عدة أغنيات منها: «شمس المغيب»، والتي طرحها في عام 1989، و«مالك خايفه ليه»، وغيرها من الأغنيات.

وصرح الكينج، خلال لقاء تليفزيوني سابق له، أنه كان من مشجعي الزمالك، وهو الآن يحب لاعبي النادي الأهلي، قائلاً: «كنت من مشجعي نادي الزمالك، والآن أحب لاعبي النادي الأهلي، وغردت عبر حسابي على موقع التغريدات الصغيرة «تويتر»، بأن مصر جميعها يجب أن تشجيع النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ، مع أني من مشجعي بايرن ميونيخ».