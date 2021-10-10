الوزير: الانتهاء من ازدواج طريق البحر الأحمر «سفاجا- القصير- مرسى علم»

أعلنت وزارة النقل، عن الانتهاء من مشروع ازدواج طريق البحر الأحمر «سفاجا-القصير- مرسى مطروح»، بطول 200 كيلو متر وبتكلفة 1.7 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي يهدف إلى إضافة 7000 كيلو متر طرق إلي أطوال الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطواله لـ30 ألف كيلو متر.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن المشروع استكمالاً لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر حيث سبق إنهاء ازدواج الطريق لمسافة 35 كم جنوب مدينة سفاجا، حيث تم إنشاء مسار جديد موازي للطريق القائم بعدد 2 حارة بإجمالي عرض 9.2 متر.

وأوضح وزير النقل، أنه يعد من أهم مشروعات الطرق بمحافظة البحرالأحمر، حيث يساهم في سرعة الوصول للمدن الرئيسية في البحر الأحمر، كما يخدم الطريق أهداف التنمية السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية الواقعة على امتداد مساره، حيث أنه يمتد من سفاجا مباشرة إلى مرسى علم.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة تنفذ عدد 10 مشروعات في مجال الطرق في نطاق محافظة البحر الأحمر بتكلفة 3.38 مليار جنيه، وأهمها رفع كفاءة وتطوير طريق «الزعفرانة - راس غارب» بطول 103 كيلو متر، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير طريق «برنيس - الشلاتين - أبورماد - حلايب» بطول 280 كيلو متر.

وأشار الوزير، أنه جاري حاليًا إعداد دراسة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة طريق «القصير - قفط» ضمن المحاور العرضية الهامة التي تربط ساحل البحر الأحمر بوداي النيل وصعيد مصر.