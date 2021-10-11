الصحة تحذر أولياء الأمور من التعامل مع الباعة الجائلين بسبب كورونا

تقدم وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، تزامنا مع انتشارا جائحة فيروس كورونا المستجد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

الصحة تحذر أولياء الأمور من الشراء من الباعة الجائلين

ونبهت وزارة الصحة والسكان، أولياء الأمور، بأهمية عدم شراء الطلاب من الباعة الجائلين والاعتماد على التغذية الصحية السليمة للطلاب من قبل أولياء الأمور، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وتابعت الوزارة فى منشور رسمي لها أنه على أولياء الأمور التنبيه على الطلاب بأهمية عدم تبادل الأدوات الشخصية مع الطلاب بعضهم البعض خاصة مع بداية العام الدراسي.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، أولياء الأمور، بضرورة سرعة التسجيل لحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري وفقا للخطة الموضوعة، وكشفت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وفي سياق متصل طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، وأشارت الوزارة أنه فى حال أخذ اللقاح لابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن أخذ اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف الأعراض.

وأكدت الوزارة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.