الصحة: شحنة جديدة من لقاح فايزر تصل مصر الأسبوع المقبل

تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال شحنة جديدة من لقاح فايزر في مصر الأسبوع المقبل، واستقبلت وزارة الصحة والسكان شحنة من لقاح فايزر خلال الأسبوع الماضي وتجري عليها مجموعة من التحاليل من قبل هيئة الدواء المصرية لإعطاء تصريح باستخدامه في مصر، وكشفت الوزارة أن لقاح فايزر في مصر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما.

لقاح فايزر في مصر: يحفظ في درجة حرارة من -60 إلى -90 درجة سيليزية

وأرسلت الوزارة خطابا لمديريات الشؤون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، شمل الخطاب مجموعة من المعلومات عن التعامل مع لقاح فايزر قبل البدء بتطعيم المواطنين به.

وأوضح الخطاب المرسل من الوزارة، أنه يتم حفظ اللقاح في المراكز الرئيسية وهي «القاهرة، ومخازن حلوان، والدقهلية، والبحيرة، وبورسعيد، وأسيوط، والأقصر»، وعن درجة حفظ اللقاح، أكدت الوزارة أن اللقاح يحفظ فى درجة حرارة من -60 إلى -90 درجة سيليزية، وحذرت من إعادة تجميد اللقاح بعد إذابته.

الصحة: لقاح كورونا آمن وفعال

وطمأنت الوزارة المواطنين بشان جميع لقاحات كورونا، وقالت جميع اللقاحات أمنة وفعالة ومجانية لجميع المصريين وغير المصريين، وشددت على ضرورة الإسراع في حجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، وفقًا للخطة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية بعد تسجيل الوزارة امس خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 262654 حتى اليوم.