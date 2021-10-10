مناشدة عاجلة من «الصحة والتعليم» لأولياء الأمور وأسر الطلاب

ناشدت وزارتا الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور وأسر الطلبة، بسرعة التوجه إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لحماية أنفسهم وأبنائهم وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

التطعيم لأولياء الأمور وأسر الطلبة فقط

جاء ذلك خلال بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ اختتمت بيانها بقول «التطعيم لأولياء الأمور وأسر الطلبة فقط.. معًا نطمئن»، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين حول مدى إمكانية تطعيم نجله، رغم أن عمره لم يتجاوز الـ 18 سنة.

وردًا على سؤال مواطنة تُدعى «حنان»، قالت «ابنى 32 سنة وأخذ اللقاح وجت له كورونا بعد اللقاح بـ 25 يوم وتعبان جدا بقى له 3 أسابيع، يبقى ده اسمه لقاح؟»، إذ قالت الوزارة في الرد عليها: «اللقاح لا يحمي من عدوى فيروس كورونا المستجد بشكلٍ كامل، لكنه قد يقلل من فرص حدوثها ومن فرصة حدوث أعراض حادة أو مضاعفات خطيرة، لذا يتم الاستمرار في اتباع قواعد الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية».

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة، إرشادات أخرى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد، ذكرت فيها أن التغذية السليمة والمتوازنة للمريض وأسرته خلال فترة العزل المنزلي تحفز وتقوي جهاز المناعة وتعطي الجسم القدرة على مقاومة فيروس كورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أن التغذية السليمة وحدها لا تغني عن ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.