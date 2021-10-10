تسجيل لقاح كورونا في مصر.. وزارة الصحة توضح الخطوات والشروط

ناشدت وزارة الصحة والسكان، أولياء أمور طلاب الجامعات والمدارس، بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وقالت الوزارة في بيان لها، إنه لابد من حجز موعد التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، للمساهمة في محاولات الحد من انتشار العدوى السيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، واستعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصرن والشروط، وجاءت على النحو التالي:

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة.

- إدخال البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي والرقم القومي والصورة الشخصية والهاتف المحمول.

- تقوم الوزارة بإرسال رسالة مكونة من أربعة أرقام للتحقق.

- استكمال باقي البيانات وتتضمن تحميل التاريخ المرضي إن وجد، والموافقة على شروط تلقي اللقاح، واختيار مكان التطعيم والمحافظة الراغب فيها.

- ترسل الوزارة رسالة تحمل رقم طلب التسجيل.

شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان، رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وقالت الوزارة إنه جرى تخصيص 126 مكتبا لاستخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وأوضحت أن رسوم استخراج هذه الشهادة 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، وأكدت أنها مؤمنة ولا يمكن تزويرها.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام، وأشارت الوزارة إلى أنه حتى في حالة التطعيم باللقاح يجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف الأعراض.