المحافظون يتفقدون المدارس ويرددون النشيد الوطني مع الطلاب

تابع عدد من المحافظين سير العملية التعليمية، اليوم الأحد، حيث تفقدوا بعض المدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

محافظ سوهاج يتابع انتظام سير الدراسة

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، مدرستي باحثة البادية الابتدائية، وناصر الإعدادية بنات، بحي شرق سوهاج، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022م؛ لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة التعليمية، والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

واطمئن محافظ سوهاج على تسليم الكتب المدرسية للطلاب، والالتزام بالزي المدرسي، وكثافة الطلاب بالفصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا من تباعد اجتماعي، وارتداء الكمامات، وأعمال التطهير والتعقيم داخل المدارس، مشيرا إلى أهمية وضع الملصقات التوعوية بكيفية الوقاية من الأمراضز

ووجه المحافظ مسؤولي التربية والتعليم بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية، والالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

افتتاح مدرسة الناصرية الإعدادية بنات بأسوان

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على حضور طابور الصباح، ومتابعة سير العملية التعليمية بالمناطق السكنية الشعبية، منها مجمع مدارس عبد العزيز مركب للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ورياض الأطفال بمنطقة الكرور، بإجمالى 22 فصلا يضم 1114 طالبا وطالبة.

وافتتح اللواء أشرف عطية مدرسة الناصرية الإعدادية بنات، بإجمالى 9 فصول تضم 409 طالبات، والتي شهدت إنهاء أعمال التطوير والصيانة بها بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وذلك ضمن افتتاح 14 مدرسة ما بين إنشاء جديد وتطوير وصيانة تضم 196 فصل وبتكلفة 80 مليون و 126 ألف جنيه.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في مدارس أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، عددًا من المدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد 2021ـ 2022، والتأكد من الالتزام بتطيبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الفاروق بحي شرق، وهنأ جميع التلاميذ والمعلمين بالعام الدراسي الجديد متمنياً لهم عاما مليئا بالنجاح والتوفيق، وتفقد بعض فصول وحجرات المدرسة بمرحلة رياض الأطفال والتقى الأطفال والمعلمات مرددًا معهم السلام الوطني، مشددًا على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تفقد مدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات بميدان «أسماء الله الحسنى» بالأزهر، والتقى مديرة المدرسة والعاملين بها، ثم تفقد بعض فصول مرحلة رياض الأطفال، وتأكد من تطبيق كافة التجهيزات والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأنهى محافظ أسيوط جولته بتفقد مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات حيث ردد النشيد الوطني مع الطلاب والمدرسين، ثم تفقد معرض مقام بالمدرسة لإنشطة قسم الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والمجال الزراعي والتربية الفنية.

محافظ القليوبية يتفقد مدرسة منارات الفكر بالقناطر

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربوية والتعليم مدرسة منارات الفكر الخاصة للغات بالقناطر الخيرية في أول يوم دراسي، حيث أكد المحافظ على انتظام سير العملية التعليمية وانتظام العمل بالمدرسة وعدم وجود مشاكل بالمدرسة كما تم الترويج علي صفحات التواصل الإجتماعي

وخلال الجولة تفقد الهجان الفصول الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالمدرسة مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول والتزام التباعد والتهوية الجيدة داخل الفصول وتوفير جو ملائم للطلاب لسير العملية على الوجه الأكمل حفاظا على صحة الطلاب بالمدرسة.

وشدد «الهجان» على رؤساء المدن وشرطة المرافق باستمرار حملات رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح