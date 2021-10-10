منع أولياء الأمور من دخول المدارس بعد أزمة مدرسة عمر مكرم

ناشد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، أولياء الأمور بعدم دخول المدارس؛ وذلك لمنع التزاحم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واقعة مدرسة عمر مكرم

وأشار في بيان له اليوم، إلى أن بعض مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي تداولت فيديو عن تدافع أولياء أمور مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزه وأولياء أمور بعض المدارس الأخرى، وأصروا على الدخول رفقة أبنائهم في أول يوم دراسي بعام 2021 / 2022، وذلك بهدف جلوس الطلاب في مقاعد الصفوف الأولى، ما أحدث بعض الارتباك والتزاحم والتكدس.

تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في أزمة مدرسة عمر مكرم

وبناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة مدرسة عمر مكرم، وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا شائعات عن فقد 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم بما يتنافى مع الواقع تمامًا، فأشارت مديرية التعليم أن الفيديو المتداول يشهد تدافع أولياء الأمور في بداية أول يوم دراسي خلال محاولتهم حجز المقاعد الأولى لأطفالهم.