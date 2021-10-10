زيادة طفيفة بأسعار الكتاكيت اليوم.. «أقل حاجة 6 جنيه»

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد، 10 أكتوبر 2021، بمستويات طفيفة مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لقرب موسم الشتاء الذي يتسم بارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن بشكل عام، لتراجع أعداد الرؤوس النافقة نظراً لحساسية الدواجن الشديدة للحرارة.

وسجلت أسعار الكتاكيت البيضاء «شركات» زيادة طفيفة، ليسجل أعلى سعر 15 جنيها، فيما بلغ أقل سعر للكتاكيت البيضاء 12 جنيها.

كذلك، ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء «قطعان»، لتتراوح بين 11 و10.80 جنيه للكتكوت، بزيادة 20 قرشاً عن أسعار الكتاكيت بنهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الشركات المعلنة عن زيادة أسعار الكتاكيت بها نحو 15 شركة؛ أشهرها «العناني» و«الوادي» و«أمات» و«الحرمين»، وذلك وفقاً لبورصة الدواجن.

فيما استقر متوسط أسعار الكتاكيت «الساسو» عند مستويات الأمس، لتتراوح بين 6.5 و6 جنيهات.

ومن بين الشركات التي تعكس بياناتها استقرار أسعار الكتاكيت بها؛ «القاهرة للدواجن» و«نيوهوب» و«الوطنية» و«نيوجين».

أسعار الكتاكيت اليوم بالشركات

ويتراوح متوسط أسعار الكتاكيت بالشركات المنتجة، بين 15 و12 جنيها للكتكوت، حيث سجلت أسعار الكتاكيت أعلى سعر لها بشركة «طنبول» ليصل سعر الكتاكيت بها إلى 15 جنيها، تليه أسعار الكتاكيت بشركة «الوطنية» التي سجلت 14.75 جنيه.

فيما وصل أدنى سعر للكتاكيت اليوم بشركة «الحرمين»، بسعر 12 جنيها للكتكوت.

وسجلت أسعار الكتاكيت بشركة «العناني» 13.75 جنيه للكتكوت، وهو نفس السعر الذي تباع فيه الكتاكيت بشركات «القاهرة للدواجن» و«الوادي» و«الفيروز» و«نيو جين».

فيما بلغت أسعار الكتاكيت بشركتي «أمات» و«الكيان» 13.5 جنيه، وسجلت 14.5 جنيه بشركة «نيوهوب».

وجاءت أسعار الكتاكيت بعدة شركات أخرى كالآتي: 12.75 جنيه للكتكوت بشركة «الحمد للأعلاف والدواجن»، و12.5 جنيه بشركتي «ستارفيد» و«رواد النيل»، فيما سجلت 12.25 جنيه بشركة «المصرية الهولندية»، و13 جنيه بشركة «البنا».