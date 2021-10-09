حظك اليوم برج الأسد السبت 9-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنه شخص ملفت للأنظار ويجذب اهتمام الجميع أينما وجد، فهو من الأبراج النارية التي تمتلك قوة الشخصية والقدرة على القيادة وحبه للسيطرة، وتمتاز بالشهامة والأخلاق العالية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك أن تحرص على الدقة في العمل والتعامل.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك الأفلاك أن تكون متفهما لظروف الأحباب والأصدقاء ولا ترفض التسامح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو 1969.