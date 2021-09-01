التعليم العالي: تطبيق نظام الساعات المعتمدة على الطلاب الجدد بالجامعات

قال الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، إن وزارة التعليم العالي مؤخرا باتت تنتهج سياسة واستراتيجية تتضمن عده محاور، أهمها البرامج الجديدة كتطبيق نظام الساعات المعتمدة: «كان لازم بالتوازي مع هذه المحاور يكون في تطوير للمنظومة نفسها».

عاشور: الساعات المعتمدة نظام تعليم عالمي تنتهجه أغلب الدول

وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أن نظام الساعات المعتمدة هو النظام العالمي للتعليم الذي تنتهجة أغلب دول العالم، وتطمح وزارة التعليم العالي للتعاون الدولي مع الجامعات الأهلية للوصول إلى أحدث البرامج التعليمية وتطبيقها في مصر.

عاشور: «الطالب بيختار البرنامج اللي بيتلائم مع إمكاناته واحتياجات سوق العمل»

وأوضح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أن هناك تكاملا كبيرا بين الجامعات الأهلية الجديدة والجامعات الأجنبية المختلفة، من شأنه إنتاج خريج جديد بمفهوم وبرامج تتواكب مع سوق العمل: «الطالب بيختار البرنامج اللي بيتلائم مع إمكاناته واحتياجات سوق العمل، ودي كلها مميزات خلتنا كلنا نعدل من نظام الفصول الدراسية التقليدي ونتجه لأن تعمل كل الجامعات بنظام الساعات المعتمدة».

وأكد «عاشور» أن البداية ستكون للطلاب المتقدمين للجامعات هذا العام، وللكليات التي ستستطيع تطبيق ذلك النظام مع العام الدراسي الجديد بأغلب الكليات: «مش كل الكليات هتقدر تطبقه السنة دي، ولكن فيه إمكانات لازم تتم علشان الكلية تقدر تطبق النظام ده زي عدد الفراغات الدراسية وعدد الطلبة والبيئة التعليمية ونظام التعليم واللوائح الموجودة، وفيه كليات بدأت كتير في الإطار ده وفيه كليات أخرى لسه بتستعد، واحنا بنعتمد نظام الكفاءة».

وتابع: «فيه حد لعدد سنوات الدراسة، والطالب علشان يخلص في سنتين معناه إنه هياخد عدد ساعات كتيرة جدا محدش يقدر يحصلها ببساطة، ولا النظام واللوائح الداخلية بالكليات هتسمح بكده، وعلشان كده هيكون فيه حد أدنى للسنوات الدراسية».