محافظ الغربية: مستشفى 900 900 صرح وطني يخدم أبناء الدلتا

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، أن أبناء المحافظة يفخرون بالانتهاء من تصميمات الهندسية لمشروع مستشفى 900 900، مقدما الشكر لرئيس جامعة طنطا على دعمه للفريق الميداني من أطباء مستشفيات جامعة طنطا، والذين حرصوا على دعم صرح طبي وطني يخدم الدلتا بأكملها وليس الغربية فقط.

مستشفى 900 900 صرح وطني

وأشار محافظ الغربية إلى أنه في عهد الجمهورية الجديدة لا يعد هناك مستحيل، مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل الوطن، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعمه لكافة المبادرات الإنسانية، مضيفا: «مصر فعلا هتبقى قد الدنيا».

وفي ذات السياق، أكد رئيس جامعة طنطا، أن مشاركة كافة الفئات الاجتماعية لتحقيق مبادرة مستشفى 900 900 إنجاز حقيقي يكفل رفع كفاءة الخدمات العلاجية للأبناء بمحافظات الدلتا.

900 900 صرح طبي يحمل قوة ناعمة

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن مستشفى 900 900 ستكون صرحًا طبيًا يحمل قوة ناعمة مدعومة من اتحاد طلاب جامعة طنطا، وكافة الفئات من الشخصيات المجتمعية؛ سعيا إلى تقديم أفضل خدمات علاجية بمشاركة مجتمعية وطنية.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل وضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى في حضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.