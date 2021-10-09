الصحة: مصر استعدت لحالات الموجة الرابعة من كورونا مع نهاية «الثالثة»

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، أن توجيهات الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد بدأت بعد نهاية الموجة الثالثة مباشرة، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم بتطبيق اللوائح الصحية الدولية لذا أشادت منظمة الصحة العالمية بمجهوداتنا في التصدي للجائحة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رمضان حبيب، ببرنامج «أنا والمسئول»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك اتجاهين لمواجهة زيادة حالات الإصابة في الموجة الرابعة، وذلك عن طريق التزام المواطنين بالاشتراطات الوقائية والاحترازية، وتحرك الدولة بخطى حثيثة تجاه تطعيم مواطنيها بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

تلقيح الطلاب والعاملين بالمدارس والجامعات

وأشار رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الإنتاج المحلي من لقاح «سينوفاك» سيضمن توافر اللقاحات باستمرار، لافتا إلى التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والأزهر الشريف، من أجل تلقيح الطلاب والعاملين، وهو ما سيضمن بداية جيدة للعام الدراسي.

وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بتصنيع لقاحات فيروس كورونا على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، إذ أتاحته بشكل كبير بأنواع مختلفة، مشيرا إلى أن كل لقاحات كورونا المستخدمة في مصر آمنة وفعالة ضد الفيروس، كما أنها معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.