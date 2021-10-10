طلاب وهيئة تدريس «طب بنها» يحتفلون ببدء العام الدراسي بـ«البالونات»

احتفل طلاب الفرقة الاولى بكلية طب بنها ببدء العام الدراسى الجديد، وأطلقوا البالونات تعبيرا عن فرحتهم، وسط حضور الدكتور محمد جمال الأشهب عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، ورحب عميد الكلية بالطلاب، واستعرض المناهج والتخصصات العلمية للكلية وأساليب التعلم، مؤكدًا لهم على إعداد جيل من الأطباء مدرب يمتلك مهارة تنافسية على المستوى العالمي لرفع اسم مصر عاليا.

رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي التجارة والآداب

في سياق متصل، أجرى الدكتورجمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لكليتي التجارة والآداب، ورافقه خلالها الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، شهد خلالها تحية العلم والسلام الجمهورى في اليوم الثاني للدراسة بحضور الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب، والدكتور محمد بسيوني القائم بعمل عميد كلية التجارة، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

والتقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات الدراسية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، متمنيًا لجميع منسوبي التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

رئيس جامعة بنها يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأكد رئيس الجامعة، خلال جولته، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الجامعة، من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مشددا على أهمية التطعيم لكل من منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بالقيم الجامعية المتعارف عليها داخل الحرم الجامعة، ومشاركة الطلاب بفاعلية في كافة المسابقات والأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة.

استمرار حملات تطعيم طلاب جامعة بنها بلقاح كورونا

وأوضح «سوسة» خلال الجولة، إطلاق حملة «نحو حرم جامعي آمن»، لتطعيم منسوبي الجامعة ضد فيروس كورونا قبل بدء الدراسة، مشيرا إلى توقيع الكشف الطبي على 14 ألفا و600 طالب مستجد من طلاب المرحلة الأولى والثانية من المرشحين للقبول بالكليات، وتطعيم ما يقرب من 25 ألف طالب وعضو هيئة تدريس وعامل بالجامعة بلقاح فيروس كورونا.

وتقرر قبول 974 طالبا وطالبة في المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها، إضافة إلى قبول 176 طالبا بالمبنى الفندقي ببنها، بتكلفة اقتصادية، ليصبح إجمالي ما سيتم قبوله هذا العام نحو 1150 طالبا وطالبة.