«الصحة» تستعد لأمراض الشتاء برصد للأوبئة وكميات التطعيمات

انتهت وزارة الصحة من وضع الخطة السنوية لمكافحة أمراض الشتاء، والتي تنفرد «الوطن» بنشرها، حيث جاءت مختلفة عن الأعوام السابقة، نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وخطة الدولة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، ضمن خطة الوزارة التي تستهدف تطعيم 40% من المصريين بنهاية العام الحالي.

الصحة تستعرض الخطة السنوية لمكافحة أمراض الشتاء

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّ الخطة السنوية لمكافحة أمراض الشتاء، تهدف لمنع أي تفشٍ وبائي لبعض الأمراض التي تنتشر في الشتاء، والحد من أمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب السحائي والحصبة والنكاف والإنفلونزا.

وأكدت الوزارة في خطتها الوقائية لمكافحة أمراض الشتاء، أنّ الأحوال المناخية السائدة في فصل الشتاء، تخلق ظروفا مناسبة لنشر الأمراض، كما أنّ العادات غير السليمة تلعب دورا كبيرا في انتقال مسببات أمراض الشتاء من شخص لآخر، فضلا عن أنّ «الرذاذ» هو الوسيلة الرئيسية التي تنقل أمراض الشتاء.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ خطتها الوقائية تقوم على الترصد الدقيق للأمراض والاكتشاف المبكر للحالات المرضية، طبقا للتعريف الخاص بكل مرض والإبلاغ السريع عنها، والتطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وإعطاء أولوية للالتهاب السحائي والحصبة والنكاف، وتوفير أدوية الطوارئ لعلاج الحالات وأي تفشيات وبائية تحدث خلال فصل الشتاء.

رفع درجة استعدادات المنشآت الصحية

وأكدت الوزارة رفع درجة استعدادات المنشآت الصحية ومراجعة معايير الجودة، والتركيز على البعد البيئي خاصة في المعامل ومستشفيات الحميات، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات عدة، تشمل تكثيف ترصد الأمراض من خلال مواقع الترصد المختلفة، ومتابعة المخالطين للمصابين بالأمراض المعدية، وإبلاغ الغرفة الوقائية على مستوى الإدارات والمحافظات والمستوى المركزي بصفة فورية، حال حدوث أي زيادة في أعداد الحالات عن الفترة السابقة، وتدريب العاملين على مستوى الإدارات الصحية على أعمال الترصد الوبائي لأمراض الشتاء وكيفية الاستعداد لمواجهة التفشيات الوبائية، ورفع درجة الاستعداد في المعامل المركزية والفرعية بالمحافظات، وتزويدها بالكيماويات والكواشف اللازمة للتشخيص المبدئي والتأكيدي لأمراض الشتاء.

التوسع في عملية تطعيم المواطنين

وحددت وزارة الصحة، كمية الطعوم المطلوبة وتوفيرها طبقا للأعداد المستهدفة على مستوى الإدارة الصحية، وتطعيم المجموعات والفئات المستهدفة مثل طلبة المدارس بالتطعيم مثل طعم الالتهاب السحائي، وتوفير أدوية الطوارئ اللازمة للعلاج خاصة المضادات الحيوية المختلفة والخاصة بالأمراض ذات الأولوية في فصل الشتاء.

وتسعى وزارة الصحة إلى رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية، وتكثيف المرور على الأماكن التي يتوقع وجود هذه الأمراض بها بعد حصرها، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الصحية، مثل التهوية والنظافة العامة، وكتابة تقارير مفصلة خاصة حال وجود ملاحظات، وتسجيل ذلك في سجلات الإدارة والوحدة المختصة ومتابعة التنفيذ، والتأكد من توافر الإمكانات البشرية والمعملية والمستلزمات والتجهيزات، وتشديد الرقابة والمتابعة للتأكيد على سلامة الغذاء على المستويات، وتشديد الرقابة والمتابعة للتأكد على سلامته وصلاحيته.

1110 مراكز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وفيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزارة التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، والتي وصلت لـ1110 مراكز، فضلا عن تنوع مصادر لقاحات كورونا المختلفة والمتوافرة على مستوى العالم، موضحة أنّ لقاحات كورونا لا تعطي المناعة الكاملة للوقاية من الفيروس، لكنها تخفف حدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس.