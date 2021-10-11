حملات مكثفة من «الدمغة والموازين» على محطات البنزين

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة، تكثف حملاتها الرقابية على محطات البنزين، للرقابة على المحطات في الالتزام بسعر البنزين المعلن من لجنة تسعير المحروقات وعدم إقرار أي زيادة أخرى.

حملات للرقابة على موازين محطات الوقود

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التفتيشية من مصلحة الدمغة والموازين، تراقب أيضا على موازين محطات الوقود، من أجل ضبط أي عمليات تلاعب في كميات اللترات المباعة من الوقود للمواطنين.

وأكدت المصادر، أن حملات مصلحة الدمغة والموازين، هي حملات يومية مستمرة، وأن الحملة لا تشن حملاتها فقط بسبب زيادة أسعار المحروقات، من أجل ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب قد يحدث من التجار.

ووفقا لقرار جهاز حماية المستهلك، فإن عقوبة الغش التجاري تصل إلى الحبس وغرامة مالية 2 مليون جنيه لكل من «يتعمد الغش التجاري أو يمارس الاحتكار أو يتلاعب في الأسعار أو يتسبب في إحداث ضرر في السوق" طبقا لما ينص عليه القانون.

أسعار البنزين الجديدة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود

** 7 جنيهات للتر البنزين 80.

** 8.25 جنيه للتر البنزين 92.

** 9.25 جنيه للتر البنزين 95.

**استقرار سعر السولار كما هو عند سعر 6.75 قرش للتر.

وزير التموين: الأسعار العالمية تحدد سعر الوقود في مصر

وفي تصريحات سابقة له، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحريك أسعار الوقود، لن يؤثر على المواطنين وأنه لا إقرار لأية زيادة على أسعار السلع الغذائية، وخاصة السلع الأساسية التي تقرها الوزارة على البطاقات التموينية شهريا، موضحا أن الأسعار العالمية للوقود تنعكس على الأسعار المحلية، وأن إقرار زيادات أسعار الوقود في مصر أمر مرتبط بالأسعار العالمية.

ونوهت وزارة التموين على ثبات أسعار السلع التي تضخها الوزارة في منافذها شهريا، وأنه لم تطرأ أية زيادة جديدة على أسعار السلع بعد زيادة أسعار الوقود.