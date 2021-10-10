8 نصائح لتقليل استهلاك البنزين بعد تحريك أسعار الوقود

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار البنزين بمحتلف الفئات 80 و92 و95، بقيمة 25 قرشًا، إذ تم العمل بالأسعار الجديدة بدءًا من صباح أمس الأول الجمعة، مع الإبقاء على تثبيت أسعار السولار.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، نصائح لتوفير استهلاك البنزين في سيارتك وفقًا لموقع Wikihow وذلك على النحو التالي:

تعديل طريقتك في القيادة

وهذه الطريقة تعتبر من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لزيادة كفاءة استهلاكك للوقود، فأكثر السرعات كفاءة في استهلاك الوقود هي تلك التي تغير فيها سرعة ناقل الحركة، وهي في معظم السيارات تقارب 80 كيلومترًا في الساعة، وكلما زدت عن سرعة 80 كيلومترا/ ساعة بمقدار 8 كيلومترات/ ساعة، فأنت تنفق ما مقداره ربع دولار أكثر لكل 4 لترات من الوقود، لذا فكفاءتُك في استهلاك الوقود تقل مع زيادة سرعتك.

قُدّ سيارتك بسلاسة والزم حارة واحدة

عندما تخفض سرعة السيارة ثم تحاول استعادتها بزيادة التسارع، فإنّ ذلك يزيد من استهلاك الوقود، لذا عليك الحفاظ على وضعية ثابتة لدواسة الوقود يسمح بسريان أقل للوقود عبر المحرك، ما يزيد بدوره كفاءة استهلاك السيارة للوقود.

زِد تسارعك بهدوء

عندما تضغط على دواسة الوقود لزيادة التسارع كثيرًا بعد توقفك، فإنّ ذلك يحرق وقودًا أكثر ويقلل العُمر الافتراضي للإطارات، لذا فالتسارع بمعدل بطيء يعني استهلاكك كمية أقل من الوقود للوصول إلى السرعة المرغوبة.

تجنب الوقوف المستمر بلا فائدة

يفضل إطفاء المحرك إذا كنت ستوقف سيارتك بلا حركة لمدة أكثر من دقيقة لتوفير الوقود، إذ لا تحتاج السيارات الجديدة إلى التسخين في أيام الشتاء الباردة، لذا فتشغيلها لبضع ثوان قبل التحرك يكفي لتجهيزها.

خفف وزن سيارتك

يفضل أيضًا أن تقوم بتخفيف وزن سيارتك والتخلص من أي وزن غير ضروريًا، وحمل الأشياء الضرورية في صندوق السيارة وليس فوق سقفها، فوجود بعض الأشياء فوق سقف السيارة يزيد مقاومة الهواء ويقلل سرعة السيارة.

تجنب إنزال النوافذ أو استخدام مكيف الهواء على السرعات العالية

يعد إنزال النوافذ سببًا في زيادة مقاومة الهواء، ويعمل استخدام مكيف الهواء على زيادة جهد المحرك، رغم ذلك لا مشكلة في إنزال النوافذ عند القيادة في زحام المدينة.

تجنب الزحام والطقس غير المناسب

استهلاك الوقود يصبح أقل كفاءة في أوقات الزحام والمطر وزيادة التيارات الهوائية وعند ارتفاع ضغط الهواء، وتلك الظروف تتسبب في زيادة مقاومة الهواء، ما يدفع السيارة لاستهلاك المزيد من الوقود للحفاظ على السرعة.

صيانة المحرك

إجراء الصيانات الدورية للمحرك وتغيير الزيوت والفلاتر في مواعيدها المقررة، إضافة إلى تنظيف خزان البنزين من وقت لآخر للتخلص من الشوائب والترسيبات المضرة؛ جميعها أمور تساعد في الحد من استهلاك السيارة للوقود.