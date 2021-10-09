تعرف على ألبوم عمرو دياب الجديد 2021.. يضم 10 أغنيات

تصدر ألبوم عمرو دياب الجديد 2021 محركات البحث على الإنترنت خلال الساعات الماضية، وينتظر جمهور الهضبة طرح باقي أغنيات الألبوم الذي يحمل عنوان «عيشني»، وذلك بعدما كشف عن أحدث أغانيه «أنت الحظ»، والتي من المقرر طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة.

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد 2021

ألبوم عمرو دياب الجديد 2021 من إنتاج شركة «ناي»، ويضم مجموعة من الأغاني لم يطرح منها حتى الآن سوى «حلو التغيير» و«رايقة»، بينما يستعد خلال الساعات المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان «أنت الحظ» وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

وتعتبر «أنت الحظ» الأغنية الثالثة في ألبوم عمرو دياب الجديد 2021، ومن المقرر طرحها عبر إحدى الخدمات الصوتية لشركة اتصالات مصرية كبرى، وينتظر «الهضبة» طرح أغنيتي «عيشني» و«أذواق» على مدار الأيام المقبلة.

ويضم ألبوم «عيشني» 10 أغان، ويتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين؛ من بينهم تامر حسين وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد، ومن الملحنين محمد يحيى وعزيز الشافعي والموزعين توما وأحمد إبراهيم، أما الهندسة الصوتية تكون أغلبيتها مع مهندس الصوت أمير محروس.

الهضبة رقم واحد

وحظى ألبوم عمرو دياب الجديد 2021 باهتمام جماهيري كبير منذ بدء الإعلان عن طرح أغانيه، وتصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، وعلق أحد المتابعين قائلا: «الهضبة رقم واحد»، وأضاف آخر: «يظل فنان جميل ومبدع للأبد.. موقعه القمة»، وعلق ثالث: «احنا المحظوظين أن عندنا في مصر الهضبة عمرو دياب».

ويحيي الفنان عمرو دياب أحدث حفلاته الغنائية في منتصف أكتوبر الجاري، بمدينة العقبة الأردنية، وهو الحفل الذي رفع لافتة «كامل العدد» حيث تم بيع تذاكر الحفل بالكامل خلال أقل من ساعة من فتح باب الحجز، وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام الأردنية.