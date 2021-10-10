وزيرة التضامن: بقاء الدولة وتقدمها مرهون بتحضر ووعي مواطنيها

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» التي أطلقتها صباح اليوم الأحد، في قرى حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى من الحملة، والتي تشمل 4 محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، برفقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، قائلة إن الحملة تستهدف القرى والعزب والنجوع من خلال التركيز على نشر الوعي بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى تحديد الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم أسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات.

وزيرة التضامن تكشف تفاصيل حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

وأضافت وزيرة التضامن، أنه يجرى حاليًا تعزيز الشراكة المجتمعية في دعم وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين، بجانب الرائدات المجتمعيات للمشاركة في التوعيةوفى حصر بيانات جميع الأسر بالقرى المستهدفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية تحدث دوريًا، مؤكدة على أن أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري غياب الوعي، مشيرة إلى أن القوة الحقيقية للدولة تكمن فى ثقافة شعبها، وأن بقاء الدولة وتقدمها مرهون بتحضر ووعي مواطنيها، وأن الثقافةَ المبنية على الوعي الوطني السليم قادرة على أن ترتقي بالمجتمع في كافة المناحي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمركز شباب أشمنت، وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: النائب أحمد محيسن، النائبة سهام بشاي، الدكتورة مني عبدالله، النائبة عبير جمال، الدكتورة حنان سليمان، و محمد جبر منسق عام المبادرة ببني سويف، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، ومن مؤسسة حياة كريمة: آية عمر رئيس مجلس الأمناء، ومحمدطاهر رئيس القطاع التنفيذى، وخالدجمال منسق القطاع التنفيذى، الأستاذة يوستينا ثروت ،مدير قطاع الفئات المستهدفة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بإطلاق الحملة، لاسيما وأنها تتناول 4 محاور رئيسية: تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، برنامج 2 كفاية، والاهتمام بالقضايا المجتمعية بالأسرة الريفية ومنها الكشف المبكر قبل الزواج، مواجهة ختان الإناث، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية، والتي يسير التوازي مع جهود الدولة فى مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي حظيت فيها بني سويف بعدد 66 قرية ضمن المرحلة الأولى، وجار تنفيذ المشروعات بنسب ومعدلات تنفيذ مميزة.

محافظ بني سويف: المبادرة تلقى اهتمامًا كبيرًا في الريف

وأكد المحافظ على وعي المواطن السويفي بالقرى والمدن، لاسيما وأن المبادرة التي أطلقت شهدت إقبالا كبيرا من المرأة بالريف، إذ سجل بحسب إحصاءات التضامن الاجتماعي 4 آلاف سيدة، مشيرا إلى أن محاور هذه الحملة تساهم بشكل كبير في دعم جهود لدولة نحو التنمية المستدامة، وتعتبر خطوة نوعية في مجال تحقيق محاور مصر 2030 التنموية، والتي من أهم محاورها بناء الشخصية المصرية المتكاملة، مؤكداً أن المحافظة قد نفذت خطوات عملية وجادة في مجالات التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم برامج وأنشطة التوعية والتثقيف في كافة المجالات واستهداف القضايا المحتمعية الرئيسية التي تضعها الدولة في مقدمة أجندتها التنموية.

وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يتفقدا نماذج لإنشطة الوزارة ضمن محاور الحملة

يذكر أن الوزيرة والمحافظ تفقدا نماذج من الأنشطة والبرامج التي نفذتها وزارة التضامن ضمن محاور الحملة، والتي شملت تفقد نموذج الحضانة النموذجية التي سيتم تعميمها على كافة الحضانات وتتميز بتدريس منهج علمي حديث مع توحيد الزي داخل تلك الحضانات، بالإضافة إلى تفقد قوافل الصحة الإنجابية والتي تضم عيادات متنقلة في تخصصات:النساءوالأطفال وتنظيم الأسرة للكشف على المستفيدات وأطفالهم مجانًا وتقديم كافةالاستشارات الخاصة بالصحة الإنجابية من وسائل تنظيم الأسرة المناسبة لكل سيدة، بالإضافة إلى العمل على قضية الزواج المبكر الذي يحرم الفتاة من طفولتها وحقها في التعليم و يضر بصحتها، بالإضافة إلى تفقد نموذج لبرنامج «2 كفاية» والذي يستهدف تصحيح بعض المفاهيم المجتمعية والدينية الصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة،علاوة على تفقد نموذج برنامج «فرصة» بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير التدريب والتمويل اللازم للسيدات والفتات لإقامة مشروعات صغيرة، وتوزيع استمارات وتسجيل الأسماء بالتعاون مع شركات ومصانع القطاع الخاص للحصول على فرصة عمل.

عرض مسرحي وأغاني فلكولورية ضمن الاحتفالية

و تضمنت الاحتفالية مشاهدة عرض مسرحي «أسطبل عنتر» قدمته جمعية تواصل و تناولت مشاهد وفقرات تمثيلية وأغاني فلكولورية، ركزت على الجهود التوعوية بالموضوعات المستهدفة، ضمن محاور الحملة، لتوصيل رسائل التوعية بأسلوب فني سهل وجذاب، للتأثير في الفئات المستهدفة من الحملة.