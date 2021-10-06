وزيرة التضامن تهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

تقدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ48 لـ نصر أكتوبر العظيم، فحواها شكر قواتنا المسلحة التي سطرت ملحمة بطولية، استردت فيها الأرض ببسالة وشجاعة رجالها، لتظل محفورة في ذاكرة ووجدان التاريخ وشعبنا العظيم.

مصرنا الحبيبة تستحق أن نبذل دماءنا من أجل الحفاظ عليها

وبعثت وزيرة التضامن، التهنئة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، وأثنت على جسارة جيشنا العظيم ورباطة جأشه: «ما زال جيشنا يضرب أروع الأمثلة في مواجهة المخاطر والإرهاب وأعداء الوطن»، مؤكدة أن مصرنا الحبيبة تستحق أن يبذل كل مصري دماءه من أجل الحفاظ عليها، واستقرارها وصون كرامة شعبها الأصيل.