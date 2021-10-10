وزيرة التضامن تطلق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» من مركز شباب أشمنت

وصلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور محمد هانيء جمال الدين محافظ بني سويف، إلى مركز شباب أشمنت بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، لإطلاق حملة وزارة التضامن الاجتماعي «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة بني سويف، وذلك بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة».

وتركز الحملة على نشر الوعي بموضوعات «الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة»، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما تهدف أيضا إلى التعرف على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات.

ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات بالمحافظة في سن الانجاب، تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 عاما.