تعليم سوهاج: استقبلنا مليونًا و100 ألف طالب بـ2996 مدرسة في المحافظة

قال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن ماراثون العام الدراسي الجديد انطلق بالمحافظة، وفتحت اليوم 2996 مدرسة أبوابها، لاستقبال نحو مليون و100 ألف طالب، موضحًا أن مديرية التربية والتعليم، استعدت استعدادًا كاملًا للعام الدراسي الجديد، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتوجيهات من وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج، لتوفير كل سبل الراحة للطلاب بالعملية التعليمية.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

ولفت أبوزيد، خلال حديثه مع مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إلى اتخاذ مديرية التربية والتعليم العديد من الإجراءات الاحترازية، بداية من تطعيم المعلمين، مؤكدًا انتهاء المديرية منذ أسبوع، من تطعيم كل المعلمين بلا استثناء على مستوى المحافظة، وجرى تعقيم المدارس، والانتهاء من الصيانة، ونظافة المدارس، ووجود الكواشف الحرارية بمقدمة كل مدرسة، للتأكد من درجات الحرارة للتأكد من سلامة الطلاب والطالبات.

غير مسموح بدخول أي معلم أو أي طالب وطالبة إلا بالكمامة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه غير مسموح بدخول أي معلم أو أي طالب وطالبة إلا بالكمامة، حيث جرى توزيع عدد من الكمامات بالمشاركة الاجتماعية على المدارس مستوى المحافظة، وجرى توفير الكمامات للجميع، مشيرًا إلى حل جميع المشكلات، وجميعها بسيطة ولا تُذكر، حيث يوجد لجان مشكلة بجميع المدارس على مستوى الإدارات، ووجود غرفة عمليات وتواصل بشكل واضح مع غرفة العمليات الموجودة بداخل محافظة سوهاج، وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، على أن المياه عادت لمجاريها بالمدارس، وهناك ثقة من أولياء الأمور بالإجراءات الاحترازية التي تمت للحفاظ على الطلاب.