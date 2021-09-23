4 خطوات للاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2021

تزامنا مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2021، يبحث كثيرون عن خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2021، ضمن الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث أكدت الهيئة أنّ هناك عدة خطوات للاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، كما يلي:

1. الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المرفق هنا.

2. وللاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2021، يمكنك الضغط على أيقونة «الخدمات» واختيار خدمة صاحب المعاش.

3. اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

4. تسجيل الدخول كمستخدم من خلال تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي 2021

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي، عن طريق اتباع بعض الخطوات، كما يلي:

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- إدخال البيانات الشخصية، وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم.

- ادخال الاسم الأول للأم.

- النقر على أيقونة «أنا لست روبوت».

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

الخدمات التأمينية الإلكترونية

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنّه جرى إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية، وهي كما يلي:

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- يمكن للمؤمن عليه الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة به.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن بيانات «مركبة أو أكثر» للمالك.

- الاستعلام عن رصيد حساب «مركبة أو أكثر للمالك».

- الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

- الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.