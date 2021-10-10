إقبال كبير على جناح برنامج التنمية المحلية بمعرض «تراثنا»

شهد جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض «تراثنا» الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، إقبالا كبيرًا من المواطنين، إذ أبدى الزائرين إعجابهم، وابهارهم بجودة المنتجات المعروضة لحوالي 50 عارضًا من تكتلات الحرف اليدوية والأثاث بمحافظات سوهاج وقنا، كما أشادوا بالمنتجات الحرفية المشتهر بها المحافظتين مثل منتجات التلي الواردة من جزيرة شندويل ومنتجات الأثاث بمدينة طهطا محافظة سوهاج، وأيضا منتجات الفركا والفخار الواردة من نقادة وجراجوس بمحافظة قنا.

جناح برنامج التنمية المحلية الأكبر من حيث المساحة والمشاركة في «تراثنا»

وأكد وزارة التنمية المحلية، أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد هو الأكبر من حيث المساحة وحجم المشاركة، والأجود في تقديم منتجات جرى تطويرها وتصميمات جديدة مبتكرة، وكذلك شاشات عرض تفاعلية لمنصة أيادي مصر التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتسويق الإلكتروني لمنتجات العارضين، وعقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين والمؤسسات وكافة الجهات الراغبة في التعاون مع العارضين بجناح البرنامج.

50 عارضًا من قنا وسوهاج في «تراثنا»

يقام جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للعام الثاني علي التوالي، وبلغت مبيعات العام الماضى حوالى مليون جنيه ويضم الجناح هذا العام منتجات لخمس تكتلات اقتصادية من محافظتي قنا وسوهاج من تكتلات المرحلة الأولى وتكتلات المرحلة الثانية، ومن بينها «الفركة» بمركز نقادة بمحافظة قنا، و«التلي» بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، و«الفخار والخزف» بنقادة وجراجوس من قنا، والنسيج اليدوي بأخميم بقنا، وذلك بحضور 50 عارضًا من المحافظتين.

ويأتى ذلك فى إطار دعم وزارة التنمية المحلية للمشروعات والحرف الصغيرة في قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.