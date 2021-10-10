إصابة شخص في تصادم 3 سيارات بالمنصورة

أصيب شخص بإصابات خطيرة في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حادث تصادم 3 سيارات في مدينة المنصورة أمام بنك الإسكندرية بشارع الجمهورية، ما تسبب في انقلاب إحدى السيارات وإحداث تلفيات في السيارتين الأخريين.

بلاغ بوقوع حادث تصادم 3 سيارات في المنصورة

ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات في شارع الجمهورية في المنطقة الواقعة بين مديرية امن الدقهلية وبنك الإسكندرية.

وهرعت سيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وتبين وجود إصابة خطيرة، ونُقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم 3 سيارات أمام بنك الإسكندرية

وبالفحص تبين وجود الحادث بين سيارتين ملاكي، وهما السيارة رقم «د ق ي 1852»، والسيارة رقم «د ن ص 6952» وسيارة أخرى تاكسي تحمل رقم «د ق أ 2643».

وأكد شهود العيان، أن الحادث تسبب في انقلاب احدي السيارات في الشارع، بينما تسبب الحادث في إحداث تلفيات بالسيارتين الاخريين، وأصيب أحد الأشخاص بإصابات خطيرة ونزف كثيرا من رأسه وتم نقله بسيارة إسعاف إلي المستشفي لانقاذه حياته. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.