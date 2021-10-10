محافظ الشرقية يتفقد تطوير مشروع نادي العائلات ومركز التنمية الثقافية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمشروع نادي العائلات (Family Land) التابع لمركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق والمُقام على مساحة 1200 متر، ومكون من طابقين حيث يضم قاعة للمؤتمرات والاجتماعات ومنطقة لألعاب الأطفال ومطعم وكافية ومزود بخدمات دورات مياه ومصلى بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه والذي نفذ بمعرفة إحدى الشركات المطورة.

محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير مشروع نادي العائلات

شدد محافظ الشرقية على الشركة المطورة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد لدخوله الخدمة الفعلية طبقاً للتعاقد المبرم مع المحافظة ولتحقيق الاستفادة منه لكونه يُعد متنفسا جديدا لأبناء مدينة الزقازيق.

أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز التنمية الثقافية

كما تفقد محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق وإنشاء قاعات جديدة لمراكز علوم الحاسب الآلي لاستيعاب أكبر عدد من المتدربين للاستفادة من الأنشطة التي يقدمها المركز، مشددا على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل واستخدام التصميمات الهندسية الحديثة لتتماشي مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري

أوضح محافظ الشرقية، أن مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية يقدم أنشطة متنوعة كتعلم اللغة الإنجليزية وتقديم دورات للتنمية البشرية والـ icdl والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري.

رافق المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.