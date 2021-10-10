إجراء عاجل من «التعليم» بعد واقعة جلوس طلاب مدرسة بالخانكة على الأرض

أصدر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا عاجلًا بخصوص ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ازدحام الفصول والكثافة المرتفعة وما نشر بخصوص مدرسة بإدارة الخانكة التعليمية وجلوس الطلاب على الأرض، فإنه ألغى ندب مدير المدرسة المشار إليها لحين انتهاء التحقيقات وتكليف بديل له لتيسير الأعمال.

وكيل تعليم القليوبية يطمئن أولياء الأمور

أوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان له اليوم، أنه يوجه رسالة طمأنة إلى الطلاب وأولياء الأمور بخصوص عدم التخوف من حالات الكثافة العالية، مشيرًا إلى أنه، أصدر تعليماته لمديري الإدارات والمدارس بالعمل على تقليل الكثافات في الفصول الدراسية تماشيًا مع التعليمات الخاصة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تعليمات مشددة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل المدارس

وأكد وكيل الوزارة التنبيه والتشديد على مدارس التعليم الابتدائي ذات الكثافات المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بتكثيف المتابعات على المدارس في الفترة القادمة لمتابعة تخفيف الكثافات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجّه محمود في بيانه مديري الإدارات والمدارس بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة، وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.