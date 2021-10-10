غلق فرع محل حلواني شهير بالمنصورة.. وضبط 2 طن أغذية فاسدة

شنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومكتب أغذية المنصورة المركزي، حملة مكبرة تمكنت خلالها من إغلاق 3 مصانع وفرع لحلواني شهير بالمنصورة، وضبطت الحملة 1565 كيلو جرام أغذية فاسدة بمدينة المنصورة، وأعدمت أكثر من 580 كيلو جرام أغذية وزيوت.

استهدفت الحملة مصانع الحلويات وحلوى المولد حيث تم المرور على عدد 8 مصانع، تبين وجود 3 منها دون ترخيص و3 مصانع أخرى بها خطر داهم من استمرار التشغيل، بالإضافة إلى 5 محلات حلويات شملتهم الحملة، وأبلغت الجهات الرسمية بضرورة الغلق لتلك المصانع.

حملات مكثفة من الصحة لضبط الأسواق

خرجت الحلمة بتعليمات من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الذي وجه بضرورة تكثيف الحملات خلال هذه الفترة على محلات بيع الحلوى، لاقتراب المولد النبوي الشريف، وشارك في الحملة عدد من كبار مفتشي الصحة وهم: محمد الحوتي، عاصم رضوان، حسن السعودي، محمد أبو سمرة، محمود وليد، وهبة علي، رمضان مسعد.

ضبط كميات كبيرة من الحلويات الفاسدة

وضبطت الحملة، 600 كيلو كسر كحك وبسكويت منتهي الصلاحية ومعد لإعادة التدوير، و100 كيلو كنافة محشية بدون بيانات وبها تغير في الخواص، و200 كيلو شورتنج (مسلي صناعي) بدون بيانات وبها زناخة ومعاد تدويرها، و100 كيلو بسبوسة، و100 كيلو حلويات شرقية، و50 كيلو جلاش محشي كنافة، و100 كيلو اسبوتش جاتو، و65 كيلو كسر عجين جلاش، و250 كيلو بلح الشام وجمعيها أغذية فاسدة وبها تغير بالخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 1565 كيلو جرام وأبلغت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

إعدام أكثر من نصف طن أغذية

وحررت الحملة 18 محضر جنحة صحية، وإغلاق 3 مصانع وفرع لحلواني شهير بالمنصورة، وإعدام 504 كيلو أغذية مختلفة، و80 لتر زيت محروق، وتم سحب 36 عينة للفحص أرسلت للمعامل المركزية لبيان صلاحيتها من عدمه، ومازالت الحملات مستمرة لقمع الغش والتدليس.